FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA ND – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE (terreno in zona ERP in parte e Servizi Pubblici, v. certificato di destinazione urbanistica cui si rimanda), sito in Francavilla di Sicilia ai margini del centro abitato e sulla strada verso il versante catanese, della superficie commerciale di 2.500,00 mq. Prezzo base Euro 20.896,78. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.672,59. Vendita senza incanto 22/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Francesco DArrigo tel. 3288089957. Rif. RGE 40/2018 ME905752

