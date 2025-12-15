RGE 37/2024. In Messina (ME), Via del Santo 43 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da: ingresso/disimpegno, due camere, cucina, bagno. Durante l’ispezione dei luoghi è stato rilevato l’ampliamento del vano bagno, ottenuto per annessione dell’originario “cucinotto”, e la copertura del limitrofo terrazzino a livello (prospiciente il fronte Sud), ove è stata realizzata ex novo la cucina. Posto al P. 1°, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 60,00 circa. PREZZO BASE Euro 29.250,00. Offerta minima Euro 21.938,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Gullo Antonella Barbara 3498388075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

