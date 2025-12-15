RGE 36/2022. In Messina (ME), Via Nazionale 164 – Lotto 1: Villa singola della sup. comm.le di 154,86 mq composta da p.t., primo e secondo piano, consistenza 6,5 vani. L’immobile è composto da: piano terra con soggiorno, cucina, wc con disimpegno e corte esterna con una piccola struttura esterna in alluminio/vetro prospicente l’ingresso della cucina. Piano primo con disimpegno, n. 2 camere da letto di cui una con cabina armadio, bagno e balcone. Piano secondo (sottotetto) con unico vano, wc e piccolo ripostiglio. PREZZO BASE Euro 140.087,25. Offerta minima Euro 105.065,43. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/02/2026 ore 09:30 presso studio dell’Avv. Alessia Giorgianni sito in Messina, via della Zecca n. 85 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

