RGE 34/2002

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 34/2002. In Messina (ME), Salita Montesanto 12 – Lotto 2: appartamento a P. 1, di due vani, cucina, w.c. e ripostiglio in pessime condizioni di conservazione, invaso da sterpaglie. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 19.092,21. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. In Messina (ME), Salita Montesanto – Lotto 4: Appartamento a P: 1°, di tre vani, cucina, w.c. e ripostiglio, con corte su cui insiste altro ripostiglio. Dalla C.T.U. in atti al 24.6.2004 occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 27.850,54. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Salita Montesanto – Lotto 5: appartamento a P. 2°, di quattro vani, accessori e terrazza. PREZZO BASE Euro 15.163,20. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 24/02/2026 ore 12:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Cesare Battisti 13. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Vicari Patrizia 0906409870, per info e visita immobile.

