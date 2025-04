RGE 331/1989. Messina, C.da Savoia, Vill. S. Michele Lotto unico – Fabbricato da terra a cielo, a più el. f.t., costituito da due Corpi, A e B, composto da quattro unità censite a deposito, tre a P. T. (di cui una adibita a vano contatori) e una al P. 1, e, per il resto, da appartamenti per civile abitazione e relative pertinenze, comprese tra esse le parti condominiali e il terreno esterno, quest’ultimo in parte parcheggio innanzi al Corpo A e in parte area libera a monte del Corpo B; il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nello stato di conservazione descritto nell’elaborato peritale in atti. Dalla suddetta relazione, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato, il Corpo A (dal quale e dalle cui relative aree esterne circostanti lo stesso si accede al Corpo B), deve essere adeguato sismicamente presentando cedimenti strutturali. Con ordinanze sindacali n. 283 del 20.12.2019 e n. 28 del 6.2.2020 è stata decretata l’inagibilità per motivi statici di tutti gli immobili ricadenti nel fabbricato, fino all’esecuzione dei lavori di adeguamento. Vi è agli atti della procedura documentazione tecnica, redatta dal C.T.U., relativa ai lavori di adeguamento sismico da effettuarsi. Notizie urbanistiche nella perizia in atti. Prezzo base d’asta: euro 31.838,77 Offerta minima : e uro 23.879,08 Rilancio minimo in aumento : Euro 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 13.06.2025 alle ore 10.30 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/6409852 – info@uneim.it

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

