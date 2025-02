RGE 314/2018. In Messina (ME), Via Muzio Attendolo Sforza, quartiere Rione Minissale – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 117,45 mq e cantina composta da un piccolo locale adibito a deposito di 5,27 mq. PREZZO BASE Euro 53.567,50. Offerta minima Euro 40.175,62. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 23/05/2025 ore 16:20 presso studio del professionista delegato, sito in Messina, Via Felice Bisazza, n. 20, piano secondo. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)