Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 299/2013

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 299/2013. In Messina (ME), Via Sofia Idelson, Condominio Cooperativa Sperone 4 – Lotto UNICO: La quota di 1/1 della nuda proprietà di appartamento , posto al piano terzo, scala F. int. 6, della superficie commerciale di 116,18 mq. PREZZO BASE Euro 104.734,00. Offerta minima Euro 78.550,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 30/01/2026 ore 17:00 presso studio legale Melazzo Sajia & associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0906010161, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)

Potrebbe interessarti

mercoledì, 5 Novembre 2025

RGE 21/1993 +22/93+196/00

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 21/1993 +22/93+196/00.  Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d'asta: euro 20.673,48 Notizie sulla destinazione urbanistica del terreno…

mercoledì, 5 Novembre 2025

RGE 101/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 101/2021. Lotto 1 Messina, C.da Casicelle s.n. – Larderia Inf. Terreno con fabbricato di quattro vani ed accessori ai piani. T-1…

mercoledì, 5 Novembre 2025

RGE 113/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande - Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di appezzamento di…

mercoledì, 5 Novembre 2025

RGE 123/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 123/2023.  Messina, C.da San Corrado snc. Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona…

mercoledì, 5 Novembre 2025

RGE 475/1992

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 475/1992.  Valdina, Via Nemi LOTTO 1 -  Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l'una con accesso dal civico 35, di tre…

venerdì, 24 Ottobre 2025

Proc. es. n. 218/16 R.E.

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA, FRAZ. GRAVITELLI, VIA PIETRO CASTELLI 49 LOTTO 2 – DEPOSITO a P. 1/S, di un vano, w.c. ed anti…

venerdì, 24 Ottobre 2025

RGE 519/1993 ME901990

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - VIA GINO BUGANZA - LOTTO 1) 1/5 INDIVISO DELLA PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO, sito nel Comune…

venerdì, 24 Ottobre 2025

RGE 519/1993 ME901991

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - CONTRADA CALAROMI - LOTTO 3) TERRENO sito nel Comune di Messina, villaggio Santo, contrada Calaromi, individuato in…

error: Contenuto protetto.