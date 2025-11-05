RGE 299/2013. In Messina (ME), Via Sofia Idelson, Condominio Cooperativa Sperone 4 – Lotto UNICO: La quota di 1/1 della nuda proprietà di appartamento , posto al piano terzo, scala F. int. 6, della superficie commerciale di 116,18 mq. PREZZO BASE Euro 104.734,00. Offerta minima Euro 78.550,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 30/01/2026 ore 17:00 presso studio legale Melazzo Sajia & associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0906010161, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
