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RGE 262/2018 ME908438

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FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)CONTRADA GHIRITINAVENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO grande fabbricato con annessi vani deposito e wc, a 2 elevazioni fuori terra, piano terra e un piano primo, con piazzale antistante, oltre ad un vasto appezzamento di terreno agricolo intorno di circa 28 mila mq. Prezzo base Euro 146.250,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 109.700,00. Vendita senza incanto 19/05/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita Dott. Michele La Torre tel. 090/719902. Custode Giudiziario Dott. Michele La Torre tel. 090719902. Rif. RGE 262/2018 ME908438 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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