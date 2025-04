RGE 243/1995. LOTTO 3 – Messina, Torrente Guardia Terreno in zona B5a – Di recupero, di complessivi mq. 878 circa; nel fondo insiste una baracca abusiva con copertura in eternit. Prezzo base d’asta: euro 63.225,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 8.07.2025 ore 10.30 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 98100 Messina Per info: 090/6409852 – 090344892 – info@uneim.it Notaio Delegato e custode: Adele Penna G.E. Dott.ssa D’Angelo

Siti internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

(0)