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RGE 242/2024 ME908581

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ROMETTA (ME)FRAZIONE ROMETTA MAREA – VIA NAZIONALEVENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ (1/1) DEL SEGUENTE BENE: APPARTAMENTO della superficie commerciale di 97,94 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare fa parte di un complesso immobiliare composto da un fabbricato a tre elevazioni f.t., realizzato con maglie quadrangolari chiuse, costituite da pilastri e travi, in cemento armato. Al fabbricato si accede dal portone in alluminio anodizzato che permette di raggiungere il vano scala condominiale, sprovvisto di ascensore e che consente la distribuzione verso gli appartamenti ubicati nel fabbricato. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, scala unica, ha un’altezza interna di 3,20. Identificazione catastale: foglio 2 particella 622 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, rendita 206,58 Euro, indirizzo catastale: Via Nazionale, piano: 2. L’intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1979. Prezzo base Euro 70.695,45. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 53.021,59. Apertura buste 20/05/26 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Agatino Dalmazio tel. 0902982335 – 3395039265. Rif. RGE 242/2024 ME908581 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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