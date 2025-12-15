Normanno

RGE 213/2023. In Messina (ME), Rione Santo Bordonaro, palazzina n°11/A – Lotto 1: Piena proprietà (1/1) del seguente bene : unità immobiliare appartamento a civile abitazione -tipo economico. L’appartamento è composto da un ingresso , un soggiorno , una zona cucina, un disimpegno, una prima camera di fatto priva di finestra, una seconda camera , una camera da letto, un bagno. PREZZO BASE Euro 42.637,80. Offerta minima Euro 31.978,35. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/03/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile.

