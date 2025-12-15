Normanno

RGE 210/2020. In Messina (ME), Loc. Sivirga, Villaggio Bordonaro – Lotto 1: lastrico solare della superficie commerciale di 15,75 mq., posto al quarto piano, scala D, di una delle palazzine del complesso edilizio denominato “Alba Chiara”. L’intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1993. Al lastrico solare si accede da vano scala condominiale; presenta la pavimentazione originaria in piastrelle di cemento ed è allo stato inutilizzato. PREZZO BASE Euro 7.481,25. Offerta minima Euro 5.610,94. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Via Bartolomeo Colleoni – Lotto 2: appartamento della sup. commerciale di 237,55 mq, ubicato al quarto e quinto piano, scala 4, di una delle palazzine del complesso edilizio 2 denominato “Valleverde”. L’intero edificio sviluppa 6 piani, 5 fuori terra, 1 piano interrato. L’appartamento è dotato di box auto di proprietà al piano terra, composto da un vano, consistenza 35 mq. PREZZO BASE Euro 165.782,50. Offerta minima Euro 124.336,88. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/02/2026 ore 15:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via C. Battisti, 167 (Studio Legale Carrozza) nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lupica Spagnolo Doriana 090718330, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

