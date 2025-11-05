Normanno

RGE 21/1993 +22/93+196/00

RGE 21/1993 +22/93+196/00.  Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d’asta: euro 20.673,48 Notizie sulla destinazione urbanistica del terreno e sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia. VENDITA SENZA INCANTO  Deliberazione sulle offerte il 27.01.2026 alle ore 10.15 Luogo: Messina, Via Cavalieri della Stella n. 7 Notaio Delegato e custode: Adele Penna   Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it  Per info:  090/344892 G.D. Dott.ssa D’Angelo Sito Internet  https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.itwww.asteannunci.itwww.asteavvisi.it

