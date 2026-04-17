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RGE 205/2020

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RGE 205/2020. In Rometta (ME), Via Provinciale S. Cono 76 – Lotto 1: A) Immobile destinato ad appartamento, distribuito su tre livelli, altezza interna 3 mt. L’unità immobiliare è posta al piano T-1- S1. Al suo interno, al piano terra si trovano le scale di accesso per il primo piano e per il piano seminterrato. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 248. B) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 299, la coltura indicata è seminativo 2cl- di are 0,62. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto C. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. C) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 1404, la coltura indicata è Vigneto 3cl- di are 3,50. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto B. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. PREZZO BASE Euro 23.570,00. Offerta minima Euro 17.677,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/06/2026 ore 11:00 presso studio del Dott. Andrea Vadalà, sito in Roccalumera (ME), Via Umberto I n. 281 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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