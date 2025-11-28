Normanno

RGE 203/2023 ME902796

Pubblicato il alle

1' min di lettura

MESSINA (ME)QUARTIERE GIOSTRA, VIA CANOVA IS. 10, SNCVENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE sito in Via Canova Is. 10 snc, quartiere Giostra , della superficie commerciale di 61,35 mq, posto al piano Primo, interno 5, altezza interna di m. 3,40. L’immobile è composto da un ingresso, corridoio, cucina abitabile, wc, lavanderia, due camere da letto con annesso balcone prospiciente sulla via Canova, locale deposito posto nel sottotetto a cui si accede mediante una scale retrattile alloggiata nel soffitto della cucina. L’immobile è in modesto stato di manutenzione ed è momentaneamente occupato dal debitore. Prezzo base Euro 16.060,95. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 12.045,71. Apertura buste 21/01/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Morfino tel. 3283572652. Custode Giudiziario Avv. Maria Morfino tel. 0909430373. Rif. RGE 203/2023 ME902796

