RGE 200/2023

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 200/2023. In Messina (ME), Via del Santo 234 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di 1000/1000 posta al piano primo e con corte esclusiva posta al piano terra, facente parte di un edificio composto da tre elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo, vano scala. L’unità immobiliare è composta da un ingresso/soggiorno, un wc di superficie con annesso un ripostiglio, n. 2 vani di superficie, n. 2 balconi di cui, uno, risulta chiuso con struttura amovibile ed al suo interno è posta la cucina. PREZZO BASE Euro 65.400,00. Offerta minima Euro 49.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/04/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

