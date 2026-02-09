RGE 2/2024. In Taormina (ME), Via Galileo Galilei 30 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, composto da un’ampia zona giorno con angolo cottura e bagno di servizio, tre camere, ripostiglio, disimpegno e wc. e con due balconi, di cui uno prospiciente la via Galileo Galilei e l’altro con affaccio su un cortile. PREZZO BASE Euro 71.286,75. Offerta minima Euro 53.465,06. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 02/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)