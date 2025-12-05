Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 19/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 19/2024. In Messina (ME), Contrada Fra Paolo – Lotto UNICO: Appartamento a P. 3, int. 8, di tre vani, accessori e balconi, di mq. commerciali 114,00 circa, oltre deposito non abitabile al P. 4 sottotetto e posto auto a P.T. Dall’A.P.E. appartamento in classe D. PREZZO BASE Euro 99.450,00. Offerta minima Euro 74.587,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Penna Adele 090344892, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)

Potrebbe interessarti

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 158/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 158/2023. In Messina (ME), Salita Ogliastri 57/A - Lotto 1: Piena proprietà di un immobile ad uso abitativo di…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 52/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 52/2024. In Taormina (ME), Via Otto Geleng 65 - Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione a P. T., di…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 84/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 84/2024. In Messina (ME), contrada Pisciotto o Croce, S.S. 113, villaggio Gesso - Lotto UNICO: Fabbricato composto a P.…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 145/2019

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 - Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L'unità…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 141/2020 ME902924

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - FARO SUPERIORE, VIA SALVATORE NAVARRA N. 4 (EX VIA MESSINA) - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 154/2021 ME903723

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - VIA MAROTTA, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA - ABITAZIONE in Messina, Via Marotta snc, in mediocri…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 203/2023 ME902796

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - QUARTIERE GIOSTRA, VIA CANOVA IS. 10, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE sito…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 5/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato…

error: Contenuto protetto.