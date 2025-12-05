RGE 19/2024. In Messina (ME), Contrada Fra Paolo – Lotto UNICO: Appartamento a P. 3, int. 8, di tre vani, accessori e balconi, di mq. commerciali 114,00 circa, oltre deposito non abitabile al P. 4 sottotetto e posto auto a P.T. Dall’A.P.E. appartamento in classe D. PREZZO BASE Euro 99.450,00. Offerta minima Euro 74.587,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Penna Adele 090344892, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

