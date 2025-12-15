RGE 189/2022. In Messina (ME), Vill. Faro Sup. (Casabianca), S.S. 113, Km. 16,800 – Lotto UNICO: Due unità immobiliari, ciascuna ad una el. f.t., realizzate su due gradoni, con relative corti annesse e retrostanti terreni agricoli, questi ultimi dell’estensione complessiva di mq. 630 circa. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche nell’avviso di vendita, nella relazione di C.T.U. e in quella integrativa. PREZZO BASE Euro 238.500,00. Offerta minima Euro 178.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/02/2026 ore 09:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina Via Lenzi n. 5 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Andreozzi Nicola 090679152, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

