RGE 187/2022. Messina (in prossimità civico 265 di Via Palermo) Terreno e area urbana ricadenti nel Piano di Risanamento, ambito “B” Giostra Ritiro, in zona Brb 1 – zona di recupero urbanistico ed edilizio – di complessivi mq. 387 circa, in pessime condizioni manutentive; con ingresso da Via Palermo attraverso terreno del condominio Ariston Park (part. 1184). Prezzo base d’asta: euro 84.375,00. Offerta minima: euro 63.281,25.

VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte il 15.07.2025 alle ore 12.00

Luogo: Messina, Via Lenzi n. 5 presso studio Avv. A. Saija Per info: 3201763132 – mail gabriella@studioabbratozzato.it

G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista Delegato e custode: Dott.ssa Gabriella Abbratozzato

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it , www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/ sito www.canaleaste.it, Sistema Aste Click e Rivista Aste Giudiziarie Nazionale Edizione Digitale

