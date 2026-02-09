Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 184/2023

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 184/2023. In Messina (ME), Via Santa Marta 316 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento posto al piano S1, è composto da un ingresso/soggiorno, n.3 ripostigli , un wc, n.1 cucina, n.1 camera con annesso un ripostiglio. L’appartamento complessivamente sviluppa una superficie lorda di circa 87,00 mq. L’immobile è attualmente occupato. PREZZO BASE Euro 34.612,50. Offerta minima Euro 25.959,38. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molica Colella Gianpiero 3402202897, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)

Potrebbe interessarti

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 2/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 2/2024. In Taormina (ME), Via Galileo Galilei 30 - Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al secondo piano…

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 15/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 15/2024. In Messina (ME), contrada Miano, villaggio San Saba - Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale…

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 95/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 95/2024. In Messina (ME), Via Comunale Santa Margherita 18 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000…

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 135/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 135/2023. In Messina (ME), Via Forno 8 - Lotto UNICO: Piena proprietà di unità immobiliare singola ad uso residenziale…

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 141/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 141/2023. In Messina (ME), Via Castello, Villaggio Camaro - Lotto UNICO: Appartamento a P.4, Corpo A , composto da…

lunedì, 9 Febbraio 2026

RGE 1715/2011

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 1715/2011. In Messina (ME), Via degli Orti 19 - Lotto UNICO: Appartamento a P. T, scala C, di tre…

sabato, 31 Gennaio 2026

RGE 200/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 200/2023. In Messina (ME), Via del Santo 234 - Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di…

sabato, 31 Gennaio 2026

RGE 129/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 129/2022. In Messina (ME), Via Adolfo Vetrano, Larderia Superiore - Lotto UNICO: Fabbricato composto da 3 piani fuori terra.…

error: Contenuto protetto.