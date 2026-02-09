RGE 184/2023. In Messina (ME), Via Santa Marta 316 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento posto al piano S1, è composto da un ingresso/soggiorno, n.3 ripostigli , un wc, n.1 cucina, n.1 camera con annesso un ripostiglio. L’appartamento complessivamente sviluppa una superficie lorda di circa 87,00 mq. L’immobile è attualmente occupato. PREZZO BASE Euro 34.612,50. Offerta minima Euro 25.959,38. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molica Colella Gianpiero 3402202897, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

