RGE 182/2024. In Messina (ME), C.da Calvario, quartiere località Bordonaro – Lotto UNICO: PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 142,00 mq, posto al piano T e composto da: ingresso e disimpegno con accesso da terrazzino comune ad altro accesso di altri appartamenti di terzi; n.2 vani letto, ampia cucina/soggiorno; corridoio, WC oltre locale intercapedine e balcone aggettante di pertinenza prospettante sul Torrente Bordonaro, collegato con ampia terrazza trapezoidale irregolare. PREZZO BASE Euro 41.100,00. Offerta minima Euro 30.825,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/05/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

