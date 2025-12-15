RGE 179/1990. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 1: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 140. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 11.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 2: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. ,ancora privo di impianti, composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 131. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 10.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 3: Appartamento in cattive condizioni di uso e manutenzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 145 oltre alla superficie dei balconi di mq 17 dal lato ovest, mq 14 dal lato sud e mq 12 dell’area esterna di accesso all’appartamento. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 4: Appartamento in corso di costruzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 147 oltre alla superficie dei balconi mq 17 dal lato est, mq 12 dal lato sud e mq 34 di corte esterna. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 31.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 27/02/2026 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via Bivona Bernardi 7. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Manganaro Raffaele 090716165, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

