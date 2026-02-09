RGE 1715/2011. In Messina (ME), Via degli Orti 19 – Lotto UNICO: Appartamento a P. T, scala C, di tre vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 72,51 circa, con cantina di pertinenza al P. seminterrato. PREZZO BASE Euro 69.029,60. Offerta minima Euro 51.772,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/04/2026 ore 09:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via della Munizione n. 3 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
