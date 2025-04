TORREGROTTA (ME) – VIA XXI OTTOBRE, 10 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE sita in Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre, n. 10, composta da una abitazione distribuita al piano terra e primo, collegati tra loro tramite una rampa di scale interna, di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra. All’interno del lotto, si evidenziano quindi: – al piano terra (piano stradale), un vano soggiorno-pranzo, un vano cucina, un wc, un deposito occasionale con disimpegno ed un piccolo cortile di pertinenza esclusiva; – al piano primo, n. 2 vani letto, un ripostiglio, un wc con disimpegno ed un terrazzo coperto in comune all’immobile relativo al lotto 2 (p.lla 255 sub.3). L’unità immobiliare presenta un terrazzo al primo piano, con copertura in pannelli di tecopan poggianti su profili metallici e chiusure in allumi. I due servizi igienici, posti al piano terra e primo sono in fase di ristrutturazione e sprovvisti di sanitari. Prezzo base Euro 77.400,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 58.050,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE sita in Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre, n. 10, composta da una abitazione posta al piano primo di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, al cui interno si evidenziano: piano primo, n. 1 vano letto, un vano soggiorno-pranzo, un ripostiglio, ed una piccola cucina con wc ed un terrazzo coperto, in comune all’immobile relativo al lotto 1. Prezzo base Euro 11.205,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 8.403,75. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Visco tel. 0908968717. Rif. RGE 168/2021 ME883826

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

