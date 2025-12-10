Normanno

RGE 16/2024

RGE 16/2024. In Gaggi (ME), Via Principe – Lotto UNICO: Villa singola della sup. comm.le di 453,80 mq per la quota di 1000/1000. L’immobile, nascente da una lottizzazione convenzionata, risulta ancora non completato, costituito solo dalle strutture portanti (pilastri, travi e solai), con copertura a quattro falde inclinate. L’intera villa risulta costituita da due piani interrati con destinazione progettuale: cantina , parcheggio e deposito, il piano terra destinato alla zona giorno, il primo piano a zona notte e un sottotetto al secondo piano. PREZZO BASE Euro 154.500,00. Offerta minima Euro 115.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/01/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Butà Luisa 3497563935, per info e visita immobile.

