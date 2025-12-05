RGE 158/2023. In Messina (ME), Salita Ogliastri 57/A – Lotto 1: Piena proprietà di un immobile ad uso abitativo di tipo civile posto al piano terra di una villetta bifamiliare facente parte del complesso “Residence Villa Smeralda”, composto da soggiorno-angolo cottura, due camere da letto, un bagno e un’area di corte esclusiva che lo perimetra sui tre lati; sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 205,9. PREZZO BASE Euro 146.000,00. Offerta minima Euro 109.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/02/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Lago Grande n. 90/A, Ganzirri nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
(4)