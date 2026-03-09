RGE 156/2023. In Messina (ME), Via Persa Salice – Lotto 1: Deposito al n. 29, a P. T., di fatto sem., di mq. commerciali 12,33 circa, in pessimo stato di conservazione, privo di aperture esterne ed intercluso, cui si accede da part. 474/6 non pignorata. PREZZO BASE Euro 1.170,00. Offerta minima Euro 877,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Persa Salice – Lotto 2: Appartamento al n. 33, a P. 1, insistente su due fabbricati contigui ante 1967, di mq. commerciali 120,48 circa, in pessimo stato di conservazione, composto da ingresso, quattro vani, cucina, bagno, w.c. e disimpegno e tre balconi, di cui uno parzialmente chiuso a veranda. Non vi è planimetria catastale. Dall’APE in classe E. PREZZO BASE Euro 24.975,00. Offerta minima Euro 18.731,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/05/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

