MESSINA (ME) – VIA MAROTTA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – ABITAZIONE in Messina, Via Marotta snc, in mediocri condizioni di conservazione, composta a piano terra da un vano soggiorno con angolo cottura e da un bagno cieco nella zona sottoscala, a piano primo da due vani e w.c. e a piano secondo da un vano abusivo e non catastato con copertura a falde; i piani sono collegati tra loro da scala in legno. I piani terra e primo hanno una superficie commerciale di mq. 68,05 circa. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizie. Trascritto il 14.3.14 ai nn. 21697/10638 fondo patrimoniale. Prezzo base Euro 23.940,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 17.955,00. Vendita senza incanto 29/01/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmelo Pirrotta tel. 090/9571775. Rif. RGE 154/2021 ME903723

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(3)