Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 154/2021 ME903723

Pubblicato il alle

1' min di lettura

MESSINA (ME)VIA MAROTTA, SNCVENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – ABITAZIONE in Messina, Via Marotta snc, in mediocri condizioni di conservazione, composta a piano terra da un vano soggiorno con angolo cottura e da un bagno cieco nella zona sottoscala, a piano primo da due vani e w.c. e a piano secondo da un vano abusivo e non catastato con copertura a falde; i piani sono collegati tra loro da scala in legno. I piani terra e primo hanno una superficie commerciale di mq. 68,05 circa. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizie. Trascritto il 14.3.14 ai nn. 21697/10638 fondo patrimoniale. Prezzo base Euro 23.940,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 17.955,00. Vendita senza incanto 29/01/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmelo Pirrotta tel. 090/9571775. Rif. RGE 154/2021 ME903723

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(3)

Potrebbe interessarti

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 141/2020 ME902924

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - FARO SUPERIORE, VIA SALVATORE NAVARRA N. 4 (EX VIA MESSINA) - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 203/2023 ME902796

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - QUARTIERE GIOSTRA, VIA CANOVA IS. 10, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE sito…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 5/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 16/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 16/2024. In Gaggi (ME), Via Principe - Lotto UNICO: Villa singola della sup. comm.le di 453,80 mq per la…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 50/2020

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 - Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 75/2011

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 75/2011. In Messina (ME), Via Berto, Villaggio Larderia Superiore - Lotto 1: piena proprietà di immobile al p.t. composto…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 94/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 94/2024. In Messina (ME), Bordonaro - Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 322/2012

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 322/2012. Lotto 1 - Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a…

error: Contenuto protetto.