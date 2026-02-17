Normanno

RGE 152/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 152/2024. In Messina (ME), Via dei Cherubini 84 – Lotto UNICO: quota di 2/9 di proprietà dell’ appartamento facente parte di un fabbricato posto al piano quarto in edificio condominiale a sei elevazioni fuori terra e copertura piana a lastrico solare. Il fabbricato è dotato di ascensore. L’appartamento si compone di ingresso e disimpegno, vano pranzo/soggiorno, salone, vano letto, cucina con annesso ripostiglio e WC oltre n.2 balconi di pertinenza. PREZZO BASE Euro 16.796,23. Offerta minima Euro 12.597,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/04/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 090673154, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

