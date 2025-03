RGE 151/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 129 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistenza totali mq 64, superficie totale mq 164. PREZZO BASE Euro 132.772,00. Offerta minima Euro 99.579,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/06/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.aºsteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)