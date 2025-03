RGE 151/2021. In Messina (ME), Via 174/A Pal D/5 Villaggio Santo – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota 1000/1000 di un appartamento per civile abitazione con annessa cantina posta al piano seminterrato, sup. mq. 7,30 composto da soggiorno, tinello, angolo cottura, due camere da letto, bagno e disimpegno, di pertinenza ci sono due balconi. Posto al piano terzo, sviluppa una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq. 94. L’accesso avviene dalla Via 174/A. PREZZO BASE Euro 46.811,25. Offerta minima Euro 35.108,44. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 15/05/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

