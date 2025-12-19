MESSINA (ME) – FRAZIONE VILLAGGIO CAMARO INFERIORE – VIA COMUNALE, 154 – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 162,90 mq, su 2 livelli comunicanti. Piano 1: appartamento formato da 4 vani di cui 2 uniti, spogliatoio, bagno, corridoio, 2 balconi e vano scala. Piano 2: grande vano unico, wc con lavanderia/ripostiglio e terrazzo. Immobile costruito nel 1957, ristrutturato nel 1995. Prezzo base Euro 74.477,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 55.857,75. Vendita senza incanto 12/02/26 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Di Renzo tel. 0906409828. Rif. RGE 150/2020 ME904260

