Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 150/2020 ME904260

Pubblicato il alle

1' min di lettura

MESSINA (ME)FRAZIONE VILLAGGIO CAMARO INFERIORE – VIA COMUNALE, 154PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 162,90 mq, su 2 livelli comunicanti. Piano 1: appartamento formato da 4 vani di cui 2 uniti, spogliatoio, bagno, corridoio, 2 balconi e vano scala. Piano 2: grande vano unico, wc con lavanderia/ripostiglio e terrazzo. Immobile costruito nel 1957, ristrutturato nel 1995. Prezzo base Euro 74.477,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 55.857,75. Vendita senza incanto 12/02/26 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Di Renzo tel. 0906409828. Rif. RGE 150/2020 ME904260

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(3)

Potrebbe interessarti

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 34/2002

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 34/2002. In Messina (ME), Salita Montesanto 12 - Lotto 2: appartamento a P. 1, di due vani, cucina, w.c.…

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 36/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 36/2022. In Messina (ME), Via Nazionale 164 - Lotto 1: Villa singola della sup. comm.le di 154,86 mq composta…

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 37/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 37/2024. In Messina (ME), Via del Santo 43 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 179/1990

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 179/1990. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza - Lotto 1: Appartamento in corso di costruzione…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 189/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 189/2022. In Messina (ME), Vill. Faro Sup. (Casabianca), S.S. 113, Km. 16,800 - Lotto UNICO: Due unità immobiliari, ciascuna…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 210/2020

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 210/2020. In Messina (ME), Loc. Sivirga, Villaggio Bordonaro - Lotto 1: lastrico solare della superficie commerciale di 15,75 mq.,…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 213/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 213/2023. In Messina (ME), Rione Santo Bordonaro, palazzina n°11/A - Lotto 1: Piena proprietà (1/1) del seguente bene :…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 475/1992

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 475/1992.  Valdina, Via Nemi LOTTO 1 -  Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l'una con accesso dal civico 35, di tre…

error: Contenuto protetto.