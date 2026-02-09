Normanno

RGE 15/2024

RGE 15/2024. In Messina (ME), contrada Miano, villaggio San Saba – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 139,58 mq, situato al primo piano di un fabbricato a due elevazioni fuori terra. L’ingresso avviene tramite un’area di pertinenza comune a entrambi i subalterni. Da qui, si accede alle scale che conducono alla veranda e all’appartamento. L’appartamento è composto da due camere, un salone, un corridoio, un’ampia cucina abitabile, un bagno, una veranda e un terrazzo a uso esclusivo. PREZZO BASE Euro 53.677,50. Offerta minima Euro 40.258,12. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

