RGE 147/2024 SANTA TERESA DI RIVA (ME) Via Scorsonello, n. 27 – Lotto UNICO: Piena proprietà di villetta a schiera composta da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo e piano sottotetto della superficie commerciale di 214,87 mq. PREZZO BASE Euro 218.000,00. Offerta minima Euro 163.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/03/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.astetelematiche.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe, 0906010161 per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunale.messina.it.
