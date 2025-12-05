RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 47.936,00. Offerta minima Euro 35.952,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Viale Italia 71 – Lotto 19: posto auto della superficie commerciale di 113,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 55.324,80. Offerta minima Euro 41.493,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Viale Italia 71 – Lotto 21: lastrico solare della superficie commerciale di 34,35 mq per la quota di 1/1. Il lastrico solare in oggetto è ubicato al piano primo quinto di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. e piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 12.332,00. Offerta minima Euro 9.249,60. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/02/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Maffei n. 5, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218. Custode Giudiziario Avv. Gaetano Picciolo 090671043 per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

