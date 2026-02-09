RGE 141/2023. In Messina (ME), Via Castello, Villaggio Camaro – Lotto UNICO: Appartamento a P.4, Corpo A , composto da ingresso, cucina – soggiorno, due vani letto, bagno, corridoio e due balconi, di mq. lordi complessivi 113,50 circa, con tracce di umidità nei balconi e nella zona in cucina limitrofa alla gabbia dell’ascensore, con posto auto scoperto a P. T., di mq. lordi 15 circa, chiuso da cancello in ferro e pavimentato. Dall’APE allegato alla CTU appartamento in classe D. PREZZO BASE Euro 78.213,00. Offerta minima Euro 58.659,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Giordano Valentino 0902130617, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

