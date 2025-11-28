MESSINA (ME) – FARO SUPERIORE, VIA SALVATORE NAVARRA N. 4 (EX VIA MESSINA) – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LABORATORIO sito in Messina, Faro Superiore, Via Salvatore Navarra n. 4 (ex via Messina). Prezzo base Euro 38.220,16. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 28.665,12. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Visco tel. 0908968717. Rif. RGE 141/2020 ME902924
Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
