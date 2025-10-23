Normanno

RGE 130/2023

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 130/2023. In Messina (ME), Contrada Cicirello Santo Stefano Briga – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare (appartamento destinato a civile abitazione) L’appartamento appartiene ad un fabbricato a più elevazioni f.t. privo di ascensore. PREZZO BASE Euro 62.386,93. Offerta minima Euro 46.790,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/01/2026 ore 16:00  tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile.

