RGE 123/2023. Messina, C.da San Corrado snc. Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona agricola, incolti e in stato di abbandono, su cui insiste una vasca, con cinque fabbricati in pessimo stato di conservazione, unità collabenti, per due dei quali non rilevata alcuna struttura. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita. Pendente giudizio civile n. 2386/2021 R.G. per costituzione servitù di passaggio sulla part. 2353 oggetto di vendita. Emesso ordine di liberazione per particelle occupate senza titolo. Prezzo base d’asta: euro 161.182,50 Offerta minima: euro 120.886,88 Offerte minime in aumento: euro 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 28.01.2026 alle ore 10.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it , www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

