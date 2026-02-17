RGE 116/2021. In Roccavaldina (ME), Vico Gesù e Maria, nn. 9-11-13 – Lotto UNICO: Unità immobiliare autonoma piano T-1-2, consistenza 4,5 vani. L’immobile, costituito da porzione di agglomerato urbano del centro storico, a due elevazioni f.t. oltre copertura a terrazza praticabile sviluppa una superficie lorda complessiva (tra aree coperte e scoperte sui tre livelli) di circa mq. 162,15 ed è dotato di un piccolo balcone al piano primo, a servizio della camera da letto matrimoniale, e di un lastrico solare praticabile al secondo piano. PREZZO BASE Euro 29.750,00. Offerta minima Euro 22.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/05/2026 ore 10:45 presso sede Associazione Vendite Delegate, in Messina, Corso Cavour n. 206 is. 371 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906010161, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)