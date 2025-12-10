Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 113/2022

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande – Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di appezzamento di terreno edificabile, fabbricato in corso di costruzione e deposito attrezzi. L’immobile consiste in un terreno edificabile che risulta essere composto da due particelle sulle quali insistono un fabbricato in corso di costruzione e un piccolo deposito. Dette particelle nell’insieme, sviluppano una superficie di 6.195,00 mq. PREZZO BASE Euro 887.072,00. Offerta minima Euro 665.304,00. Rilancio minimo in aumento Euro 26.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/01/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Corso Cavour n. 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)

Potrebbe interessarti

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 475/1992

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 475/1992.  Valdina, Via Nemi LOTTO 1 -  Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l'una con accesso dal civico 35, di tre…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 322/2012

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 322/2012. Lotto 1 - Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 299/2013

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 299/2013. In Messina (ME), Via Sofia Idelson, Condominio Cooperativa Sperone 4 - Lotto UNICO: La quota di 1/1 della…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 123/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 123/2023.  Messina, C.da San Corrado snc. Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 101/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 101/2021. Lotto 1 Messina, C.da Casicelle s.n. – Larderia Inf. Terreno con fabbricato di quattro vani ed accessori ai piani. T-1…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 94/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 94/2024. In Messina (ME), Bordonaro - Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 75/2011

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 75/2011. In Messina (ME), Via Berto, Villaggio Larderia Superiore - Lotto 1: piena proprietà di immobile al p.t. composto…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 50/2020

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 - Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni…

error: Contenuto protetto.