RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande – Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di appezzamento di terreno edificabile, fabbricato in corso di costruzione e deposito attrezzi. L’immobile consiste in un terreno edificabile che risulta essere composto da due particelle sulle quali insistono un fabbricato in corso di costruzione e un piccolo deposito. Dette particelle nell’insieme, sviluppano una superficie di 6.195,00 mq. PREZZO BASE Euro 887.072,00. Offerta minima Euro 665.304,00. Rilancio minimo in aumento Euro 26.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/01/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Corso Cavour n. 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

