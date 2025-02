MESSINA (ME) – VIA SEMINARIO ESTIVO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO destinato a civile abitazione per la quota di 1/1 in Messina, Via Seminario Estivo – Località Giostra, della superficie commerciale di 47,00 mq, esso è identificato al foglio n. 101, particella 232, sub 3 del Catasto fabbricati del Comune di Messina con categoria A/4, classe 7, consistenza 2.5 vani, piano primo, rendita pari ad €. 38,73. Trattasi di fabbricato pluri-piano sito in Messina a più elevazioni fuori terra, edificato prima del 1967. L’appartamento confina con androne scala condominiale e con unità altre ditte. L’immobile si compone di locale salotto-cucina, corrispondente con ingresso appartamento, locale soggiorno, locale vano letto oltre locale w.c. Prezzo base Euro 36.750,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.562,50. Apertura buste 16/04/2025 ore 09.00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 106/2023 ME879344

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

