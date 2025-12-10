Normanno

RGE 101/2021

RGE 101/2021. Lotto 1 Messina, C.da Casicelle s.n. – Larderia Inf. Terreno con fabbricato di quattro vani ed accessori ai piani. T-1 e terrazzo a P. 2 su cui realizzata copertura con struttura abusiva (dall’Ape in classe E) e deposito, adibito ad abitazione, ai piani T e 1. Notizie urbanistiche e su difformità in perizia. Su terreno e part. 499 trascritto provvedimento assegnazione casa coniugale successivamente a ipoteca del procedente. Immobili occupati da terzi. Prezzo base d’asta: euro 163.800,00. Offerta minima: euro 122.850,00. Rilancio minimo in aumento: euro 5.000,00. Lotto 2 – Scaletta Zanclea, Via Roma n. 321 Appartamento a P. 1, composto da pranzo-soggiorno con a.c., due vani, bagno, lavanderia e balconi oltre soprastante terrazza a P. 2, su cui realizzata tettoia in legno. Dall’Ape in classe A2. Notizie urbanistiche e su difformità in perizia. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 107.100,00 Offerta minima: euro 80.325,00 Rilancio minimo in aumento: euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 27.01.2026 alle ore 12.00 Luogo: studio professionista delegato – Messina, Via Cesare Battisti n. 265 e su piattaforma www.garvirtuale.it Per info: 0902130617 – 3388176376 – valegiordano@virgilio.it G.E. Dott. Daniele Carlo Madia Professionista delegato e custode: Avvocato Valentino Giordano Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet  https://portalevenditepubbliche.it  – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.itwww.asteavvisi.it  www.canaleaste.itwww.rivistaastegiudiziarie.it

