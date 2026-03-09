RG 452/2025. In Taormina (ME), Contrada Fiascara, frazione Trappitello – Lotto UNICO: A) Fabbricato rurale della sup. di 145,55 mq, posto P-1 e PT; B) Collabente privo di tetto con pergola della sup. di 57,00 mq, posto al p.t., categoria A/7, 3,5 vani; C) deposito adibito ad abitazione posto al p.t., composto da n. 3 vani più bagno, sup. 29; D) appezzamento di terreno incolto con magazzini posto al p.t., sup. 940; E) terreno agricolo della sup. di 3.109,20 mq, qualità/classe seminativo, superficie 3595; F) terreno agricolo della sup. di 1.345,00 mq, qualità/classe seminativo. PREZZO BASE Euro 114.620,00. Offerta minima Euro 85.965,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/05/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.

