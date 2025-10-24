MESSINA, FRAZ. GRAVITELLI, VIA PIETRO CASTELLI 49 LOTTO 2 – DEPOSITO a P. 1/S, di un vano, w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 105 circa; con tracce di infiltrazioni. Prezzo base d’asta: euro 40.162,50. Messina, Fraz. San Placido Calonerò, S.P. 35. LOTTO 3 – FABBRICATO ad una el. f.t. con copertura a terrazzo, di tre vani ed accessori, con corte annessa e terreno agricolo di are 3.10, sul quale, come risultante dalla C.T.U., è stato realizzato uno sconfinamento da parte del confinante. Il fabbricato, dall’A.P.E. allegato alla C.T.U., in classe E. Prezzo base d’asta: euro 18.615,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.12.2025 alle ore 15.30 Luogo: recapito Via Lenzi n. 5 – Messina (presso Studio Avv. Augusto Saija) Per info: 347/7733507 avv.fabrizioferraro@gmail.com G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avvocato Fabrizio Ferraro. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Rif. Proc. es. n. 218/16 R.E.

