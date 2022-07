Acr Messina, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023

Al via mercoledì 13 luglio la campagna abbonamenti dell’Acr Messina per la stagione sportiva 2022/2023. Il claim di quest’anno è “Son Messinese”, testimonial d’eccezione l’attore e comico Nino Frassica. Vediamo quanto costa, le riduzioni e come abbonarsi per assistere alle partite della squadra di calcio del cuore.

L’Acr Messina approda in serie C e, dopo aver riconfermato Marcello Pitino come direttore sportivo e dato il benvenuto al nuovo allenatore Gaetano Auteri, lancia la sua campagna abbonamenti, sostenuta da un supertifoso, l’attore e comico messinese Nino Frassica. Lo spirito è quello dell’appartenenza all’unica famiglia che è il Messina: “Son Messinese”, spiegano dalla Società, rappresenta «il senso di appartenenza, l’inizio di un coro dei tifosi, l’essere parte di una grande storia e di un capitolo nuovo tutto da scrivere». Sarà anche la frase riportata sulla card rilasciata gratuitamente a chi si abbonerà, e sarà l’elemento identificativo di essere messinesi con la possibilità, in futuro, di usufruire di promozioni e sconti.

A commentare è il direttore generale Raffaele Manfredi: «Puntiamo a recuperare quel senso di appartenenza e di orgoglio che negli anni si sono persi puntando a ripopolare lo stadio di famiglie, delle nuove generazioni che non hanno potuto conoscere le emozioni di una partita vista dal vivo. Le tariffe sono in linea con le altre società di serie C e le agevolazioni sono state pensate proprio per questo, con particolare attenzione per i nuclei familiari che hanno figli minorenni e che così possono vivere una domenica insieme con i colori giallorossi. Ci aspettiamo una risposta importante dalla città perché lo stadio deve tornare ad essere un punto di incontro, un piacere, un luogo dove emozionarsi».

Come acquistare l’abbonamento all’ACR Messina: costi, link utili e sconti

Come anticipato, la campagna abbonamenti per la stagione di calcio 2022/2023 dell’Acr Messina prenderà il via alle ore 18.00 di mercoledì 13 luglio 2022. Si svilupperà in due fasi: la prima entro il 3 agosto e la seconda entro il 25 agosto. La tessera avrà validità per 18 gare su 19 e la società si riserva di individuare, tra le partite di campionato, quella oggetto di esclusione, determinando così il relativo costo dei biglietti.

È possibile abbonarsi on line al link postoriservato.it e tramite tutti i rivenditori autorizzati “Posto Riservato” (consultabili qui). Sono previsti abbonamenti ridotti che riguarderanno gli over 65 (nati prima del 31 dicembre 1957), gli under 18 (nati a partire dall’1 gennaio 2004), gli under 12 (nati a partire dall’1 gennaio 2010) e le donne. I bambini nati a partire dall’1 gennaio 2017 avranno libero accesso allo stadio. È prevista, inoltre, un’agevolazione per le famiglie: i nuclei composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia”. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso “Il Botteghino” di viale della Libertà, 391 a Messina con annesso stato di famiglia.

Qui la tabella completa degli abbonamenti disponibili alla stagione calcistica 2022/2023 dell’Acr Messina:

(7)