Messina. “Accendi la vita, vieni in moto” evento di beneficenza per il piccolo Nicolas

A Messina la passeggiata benefica “Accendi la vita, vieni in moto”. Domenica 9 febbraio, raccolta fondi per il piccolo Nicolas malato di leucemia. Il raduno è previsto alle 9.00 a Piazza Duomo .

Accendi la vita, vieni in moto per Nicolas

A Messina “Accendi la vita, vieni in moto”. La passeggiata di beneficenza – organizzata dalla . La passeggiata di beneficenza – organizzata dalla cooperativa sociale “Overland onlus” – servirà per raccogliere fondi per Nicolas, piccolissimo paziente messinese affetto da leucemia e operato un paio di settimane fa al Gaslin di Genova.

«Il nostro principale obiettivo – afferma l’Assessore Scattareggia – è ovviamente quello della raccolta fondi in favore del piccolo Nicolas, che come altri giovani messinesi in questo momento si trova in una situazione di disagio sanitario, fuori dalla propria città che comunque si sta attivando nel dare un sostegno al bimbo ed alla sua famiglia nell’affrontare questa difficile situazione».

Accendi la vita, vieni in moto – il programma

Il programma della passeggiata di beneficenza – Accendi la vita, vieni in moto – prevede:

ore 09.00 – raduno a Piazza Duomo per iscrizione e ritiro del ticket. Da qui si raggiungerà il lungomare di Santa Margherita dove saranno allestiti i gazebo per la raccolta fondi;

– raduno a Piazza Duomo per iscrizione e ritiro del ticket. Da qui si raggiungerà il lungomare di Santa Margherita dove saranno allestiti i gazebo per la raccolta fondi; ore 12.30 – partenza dal lungomare verso il belvedere di Cristo Re;

– partenza dal lungomare verso il belvedere di Cristo Re; ore 13.30 – pranzo solidale

– pranzo solidale ore 15.00 – rientro a Piazza Duomo, con esposizione delle moto e delle Vespe, solenne benedizione dei partecipanti e premiazione delle varie categorie.

Il piccolo Nicolas

Nicolas è affetto da leucemia mielomonocilitica giovanile e cronica, diagnosticata a marzo del 2019 al Gaslini di Genova. A gennaio è stato trapiantato il midollo della madre Valentina Di Bella.

