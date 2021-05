Voli (per due) per la Sicilia a 1000 euro. Insorge la Regione: «Vergogna»

Si avvicinano le vacanze estive e come di consueto i prezzi dei voli per la Sicilia aumentano a dismisura. Un incremento che, a detta di molti, non garantirebbe la continuità territoriale e influirebbe negativamente sul flusso turistico.

Diversi anni fa era emersa, a livello nazionale, una polemica proprio sul caro voli. La Regione Siciliana si era attivata per richiedere delle agevolazioni e delle tariffe scontate sul trasporto aereo per studenti, disabili e lavoratori fuori sede che viaggiano da e per la Sicilia, un iter che è stato poi concluso nel marzo 2021 su iniziativa del sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri.

Oggi, a quanto pare, il problema non è ancora stato risolto, ma la denuncia stavolta non è partita dai fuorisede, com’era accaduto in passato, bensì dalle istituzioni, che si sono fatte portavoce di un disagio che arriva a coinvolgere tutti, non solo gli studenti.

«Mi è arrivato un messaggio da un amico, dirigente Rai – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna “SeeSicily”, il progetto di promozione del turismo in Sicilia –: voleva venire in Sicilia dal 29 al 31 maggio ma per due biglietti aerei da Roma a Palermo Alitalia ha chiesto 993,62 euro. Se si spendono mille euro per venire in Sicilia dopo un anno e mezzo di pandemia tutto quello che stiamo facendo per risollevare l’economia e il turismo è inutile».

A commentare il caro voli per la Sicilia anche l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, che in merito ha detto: «È una vergogna, c’è un sistema che continua a penalizzare la Sicilia, ci sono compagnie aeree che fanno cartello, è chiaro e lo dobbiamo dire. Gli spazi ci sono, l’offerta c’è ma le compagnie non vengono in Sicilia, a parte il periodo estivo. C’è una situazione che non quadra, il ministero deve verificare. I collegamenti da Palermo e Catania con Roma Milano sono le tratte più frequentate, nonostante questo ci sono hub liberi. Non esiste da nessuna parte, solamente in Sicilia».

(13)