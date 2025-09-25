“Famiglie oltre: un faro per tutti” il 29 settembre l’evento solidale al Castello San Marco

Il 29 settembre 2025 appuntamento al Castello San Marco di Calatabiano (CT) con “Famiglie oltre: un faro per tutti”. Si tratta di un evento solidale promosso dall’Associazione il Faro – Famiglie oltre la disabilità ETS, giunto alla sesta edizione. La serata si terrà alle ore 20:00 e si conferma come un appuntamento speciale che unisce alta cucina, spettacolo e solidarietà. L’obiettivo dell’iniziativa è di costruire un futuro più inclusivo e accessibile.

L’evento solidale “Famiglie oltre”

Dietro la macchina organizzativa, come sempre, c’è il lavoro della Presidente Claudia Vincenza Condorelli affiancata dallo chef Luca Miuccio, che sin dalla prima edizione coordina la brigata di cucina.

Luca Miuccio ha affermato: «dal 2020 ho l’onore di coordinare questa serata benefica ed è un impegno che porto avanti con grande entusiasmo. Credo profondamente nello scopo di questo progetto. La Presidente Condorelli è diventata un’amica e ogni anno cerco di supportarla insieme ai miei colleghi, contribuendo in modo concreto a sostenere l’associazione Il Faro e ad aiutare a realizzare il centro ‘Impara Giocando’. Il centro è destinato a bambini e ragazzi con disabilità. Ogni anno cerco di scegliere gli chef effettuando una sorta di turn-over. Voglio dare spazio a chi ha voglia di mettersi in gioco per una buona causa. Quest’anno, in particolare, abbiamo cercato di creare un menu con portate pensate per accontentare tutti, tra piatti vegetariani – la mia passione – e proposte che raccontano territori diversi. Tra gli ospiti anche la chef Fabrizia Meroi del ristorante Laite, una stella Michelin in Friuli. Lei porterà una creazione ispirata alla montagna. Altri colleghi presenteranno piatti che spaziano tra il mare e la campagna siciliani, con l’obiettivo di regalare un’esperienza indimenticabile».

La squadra dietro al progetto

Nella realizzazione della cena gourmet accanto a Miuccio saranno infatti impegnati, oltre alla Meroi, gli chef:

Pasquale Caliri,

Mario Casu,

Gioacchino Gaglio,

Salvatore Gambuzza,

Giuseppe Geraci,

Natale Giunta,

Simone Strano e Giuseppe Bonaccorso, padrone di casa,

i pastry chef Giuseppe Amato e Mattia Aleo,

il pizzaiolo Andrea Condorelli,

il mastro fornaio Francesco Arena,

il macellaio Gianni Giardina.

Il servizio in sala sarà curato dagli studenti dell’I.P.P.S.E.O.A. “G. Falcone” di Giarre, mentre la selezione di vini sarà affidata ai sommelier AIS Catania, coordinati dalla vicepresidente Maria Grazia Barbagallo. Ad arricchire ulteriormente la serata, la presenza dell’attrice e comica Debora Villa che porterà in scena uno spettacolo brillante e coinvolgente, seguito da un DJ set e dai cocktail d’autore firmati ERIS Formazione, per chiudere la serata in un’atmosfera di festa.

Evento solidale “Famiglie Oltre”: una serata magica

La Condorelli ha affermato: «anche quest’anno sarà una serata magica, un connubio perfetto di sapori, musica e solidarietà e questo avverrà anche grazie all’atmosfera unica del Castello San Marco. Si tratta di uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, reso ancora più speciale dall’ospitalità della famiglia Murabito, che per la quarta volta ci accoglie in questo splendido luogo. Un ringraziamento speciale va a Luca Miuccio, il nostro chef coordinatore – e per me anche un buon amico – che ha sostenuto fin dal primo evento del 2020 il progetto dell’associazione. La sua passione e la sua dedizione si percepiscono in ogni angolo e in ogni piatto, e siamo onorati di averlo al nostro fianco».

Inoltre, ha aggiunto: «il ricavato di questa serata sarà interamente devoluto al progetto ‘Impara Giocando’: un luogo ecosostenibile dove tutti saranno unici, senza distinzioni o etichette. Offriremo uno spazio sicuro e stimolante ai giovani della nostra comunità, promuovendo i valori dell’inclusione e della condivisione. Dopo aver acquistato il terreno dove sorgerà il centro grazie al ricavato delle edizioni precedenti, le donazioni di quest’anno serviranno a renderlo un vero polo d’eccellenza il cui progetto, insieme alle nuove attività per bambini e ragazzi che stiamo realizzando, presenteremo in conferenza stampa il 18 settembre alle ore 10:30, presso la Sala delle Arti “Emilio Greco” a Gravina di Catania».

Il contributo per partecipare alla serata è di 70 euro ed è richiesta la prenotazione che si potrà effettuare via mail a segreteria@famiglieoltre.it

Molto più di una cena

L’evento solidale “Famiglie oltre: un faro per tutti” è molto più di una cena. È un gesto concreto per costruire autonomia, benessere e opportunità per le persone con disabilità, ed è reso possibile grazie al contributo di numerosi partner e sponsor, tra cui, oltre a quelli già citati:

Amara,

Associazione Le Donne del Vino,

Birrificio dell’Etna,

Cantine La Contea,

Confesercenti Area Metropolitana Catania,

DEKA Innate Ability,

Elenka – ingredienti per gelateria e pasticceria,

Free Ice – ghiaccio alimentare,

Gruppo Arena,

Merola Mondo Alberghiero,

Murgo,

Niva Pack,

Pubblyderby – managing eventi & promotion,

Salerno Tecnoservice Professional Srl,

Sistemia Energy e Automation,

Taurmè,

VestiPro.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Gravina di Catania.

